Кроме того, участникам ВФМС предстоит встреча по теме "Россия: цифровой портрет" с вице-премьером Аркадием Дворковичем

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в пятницу обсудят широкий спектр вопросов: от атомной отрасли до будущего футбола.

Как рассказали ТАСС организаторы фестиваля, основным пунктом повестки дня станет разговор о правах человека. Эту тему участники ВФМС обсудят с уполномоченным при президенте РФ по правам человека Татьяной Москальковой, а также секретарем Общественной палаты (ОП) РФ Валерием Фадеевым.

Кроме того, глава ОП РФ и генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин поговорят со студентами о вкладе некоммерческих организаций в развитие гражданского общества.

Вопросы экономики

Вопросы экономики и финансов поднимут на сессии "Процесс неизбежного. Как создаются инновации: придумать, внедрить и использовать". Обсудить их с участниками приедут министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов и глава Сбербанка Герман Греф.

Кроме того, участникам ВФМС предстоит встреча по теме "Россия: цифровой портрет" с вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Вместе с тем, как ожидается, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поговорит со студентами и молодыми специалистами об ответах на важнейшие проблемы, стоящие перед госкорпорацией и страной в целом. "Я попробую построить разговор вокруг вызовов, которые есть в России и в мире, и показать, как на эти вызовы отвечает "Росатом", - сказал Лихачев.

"Народное сочинение"

В предпоследний день фестиваля студенты смогут проверить свой творческий потенциал, а также грамотность, приняв участие в акции-конкурсе "Народное сочинение".

Всем желающим предстоит на любом официальном языке фестиваля за 45 минут написать сочинение объемом не более 2 листов А4 на заданные темы: "Какие мировые задачи должна решать современная молодежь?", "Школа будущего" и "Что объединяет молодое поколение мира в поиске идей мира, добра, справедливости?".

Всероссийская акция-конкурс "Народное сочинение" впервые прошла в "Библионочь" 2017 года. В День учителя, 5 октября, по итогам первой акции вышел сборник лучших сочинений "Школьные воспоминания: мой урок литературы", который затрагивает истории из жизни четырех поколений: от учеников 50-х годов ХХ века до детей ХХI века.

Будущее футбола

Задаст тон пятничной спортивной программе генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Она побеседует с молодыми людьми на тему "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола".

Также в ходе этой дискуссии свои точки зрения выскажут заместитель министра юстиций РФ, президент Международного студенческого футбольного союза Алу Алханов и вице- президент этой организации Сергей Колушев.

Еще одним гостем на этой площадке станет офицер российского футбольного союза по борьбе с проявлениями дискриминации, известный футболист Алексей Смертин.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.