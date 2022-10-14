Зрителям представят сюиту "Русская рапсодия" композитора Игоря Холопова, в которую вошли темы из сочинений Глинки, Шостаковича, Рахманинова, Чайковского и Свиридова

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Мировой молодежный симфонический оркестр, созданный в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в пятницу даст свой единственный концерт. Об этом сообщил художественный руководитель проекта, дирижер Айрат Кашаев.

Уникальность оркестра в том, что в его состав включены участники Фестиваля молодежи и студентов из Чили, Аргентины, Парагвая, Перу, Коста-Рики, Канады, Италии, Франции, Германии, Венгрии, России, Казахстана, Малайзии, Китая, Японии и других стран. Всего за пять репетиционных дней ранее незнакомые друг с другом музыканты должны были стать слаженным коллективом.

"Если все-все сделать в классе, испытать тот самый творческий катарсис, то чрезвычайно трудно его повторить на площадке. Другое дело, когда есть несколько процентов чего- то недосказанного, на них-то и идет расчет на концерте", - признался Кашаев.

Подготовка к концерту

По словам дирижера, это уже не первый в его карьере опыт подготовки коллектива с нуля, однако прежде это были менее масштабные проекты, с участием только российских музыкантов. "Непросто иностранцев с их несколько иным музыкальным менталитетом засунуть в действительность русской музыки Чайковского, Шостаковича, это совсем другая эстетика, другой звук. Но их удалось развернуть", - заметил он.

Специально для уникального коллектива композитор Игорь Холопов написал сюиту "Русская рапсодия", в которую вошли известнейшие темы из сочинений Глинки, Шостаковича, Рахманинова, Чайковского и Свиридова.

"По сути, мы зрителю презентуем полный спектр российской композиторской школы. Если мы какую-то знаменитую тему, например, из "Лебединого озера" Чайковского ждем весь балет, то здесь мы эти 10-15 тем слышим в течение 30 минут. Это очень трудно для исполнения, потому что полностью вкладываешься в каждый из этих эпизодов", - подчеркнул Кашаев.

Участников коллектива отбирали путем личных прослушиваний, а также по записям. "Мы с коллегами написали множество писем в российские и зарубежные консерватории. Наш оркестр представлен практически всеми ведущими музыкальными вузами России, а также много иностранцев удалось привлечь с помощью "сарафанного радио", - рассказал руководитель оркестра. На сцену выйдут около 80 музыкантов.

Гала-концерт звезд классики

В пятничный вечер на главной сцене Фестиваля молодежи и студентов любителей классики также ждет гала-концерт с участием Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, участников балетной труппы Большого театра и победителей Конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

"Фонд Образцовой - очень серьезная организация, где с молодыми певцами занимаются профессионалы высокого класса. И уровень конкурса высокий, поэтому я совершенно не переживаю за результат, несмотря на то, что мы еще ни разу не выступали с этими солистами", - поделился в беседе с ТАСС художественный руководитель и главный дирижер ГСО Республики Татарстан Александр Сладковский.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.