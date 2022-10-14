На фестивале национальных культур, в частности, прозвучал рэп на языке суахили от делегации из Танзании

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Фестиваль национальных культур прошел в четверг в Сочи. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов с помощью музыки, танца и пения смогли оценить красоту различий народов Земли.

На фестивале, в частности, прозвучали рэп на языке суахили от делегации из Танзании и музыкальное признание в любви Еревану.

Студенты из Мьянмы продемонстрировали традиционные костюмы регионов своей родины, а представительницы Индонезии оставили зрителей зачарованными танцем саман, известным также как "Тысяча рук".

Даже не зная арабского языка, слушатели пытались подпевать фольклорному трио из Ирака. Под аккомпанемент белорусских народных песен гости фестиваля из стран Азии, Африки и Латинской Америки отправились танцевать "Ручеек".

На фестивале родились несколько международных дуэтов. Например, барабанщик из островной страны Сент-Винсент и Гренадины и скрипачка с соседнего Барбадоса, студентка консерватории Лимы и танцор из Баку.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.