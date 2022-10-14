Георгий Степанов победил в номинации "Новые горизонты", он получил специальный приз Совета Федерации

ХАБАРОВСК, 20 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Инженер-авиаконструктор Комсомольского-на-Амуре авиазавода Георгий Степанов успешно представил проект самолета-амфибии 121М на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, став победителем в номинации "Новые горизонты". Об этом ТАСС сообщил представитель делегации Хабаровского края на фестивале.

"Проект самолета-амфибии 121М был представлен на Международной практической конференции "XXI век: молодость интеллекта", проходящей в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Он стал победителем в номинации "Новые горизонты" и был награжден специальным призом Совета Федерации", - рассказал собеседник агентства.

Гидросамолет рассчитан на перевозку 154 пассажиров или 20 тонн груза на расстояния более 800 км., его аэродинамическая схема - "летающее крыло". Как рассказал Степанов на презентации проекта, использование самолета-амфибии особенно актуально для районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, где строительство аэродромов сопряжено со значительными финансовыми и временными затратами.

"Один из главных плюсов эксплуатации 121М заключается именно в том, что авиакомпании не нужно иметь аэродром первого класса. Самолет сможет садиться на участок акватории длиной не менее 3 тысяч метров, оборудованный радиосистемами", - отметил конструктор из Комсомольска. Он добавил, что самолет позволит обеспечить доступ туристов и в южные районы Мирового океана, где расположены острова со слаборазвитой аэродромной сетью.

По оценке разработчика, емкость рынка 121М составляет 300-320 машин и проект обладает экспортным потенциалом в направлении стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ранее разработка заняла второе место во Всероссийском конкурсе Объединенной авиастроительной корпорации "Будущее авиации".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.