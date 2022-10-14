О фестивале

По технологии вуза уже строятся водоочистные станции в регионах России

"Речь идет о сетевой программе магистратуры. Мы эту программу планируем в сентябре 2018 года запустить. Партнеры - это Хохайский университет (Китай), в Индии - это Дургапур. Подали заявку на грант банка стран БРИКС", - рассказал он.

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) в 2018 году в рамках Сетевого университета БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) запустит с вузами Индии и Китая магистратуру по направлению качества воды и водоподготовки, сообщил ТАСС проректор российского вуза в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

ТПУ курирует направление "Водные ресурсы и борьба с их загрязнением" в Сетевом университете БРИКС. В настоящее время по технологии вуза строятся водоочистные станции в ряде регионов России. Они компактные и автоматизированные, позволяют работать практически без привлечения персонала и не используют в работе химические реагенты и озонаторы.

"Индийская сторона выделила своего профессора для руководства международной тематической группой. Это не будет массово, но это наш вклад в экспорт российского образования", - сказал он, отметив, что в Индии и Китае остро стоит проблема обеспечения населения чистой питьевой водой, при этом университеты этих стран обладают хорошими компетенциями по технологиям очистки воды.

Предполагается, что программа будет реализовываться в формате программы "двойного диплома".

ТПУ - старейший технический вуз в азиатской части России, основан в 1896 году. в настоящее время в вузе обучаются более 15 тыс. студентов, из которых более 27% - иностранцы.

Сетевой университет БРИКС - совместный образовательный проект, ориентированный на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации, с навыками критического мышления и способностями принимать и реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем. Россию в Сетевом университете, согласно приказу Министерства образования и науки РФ, представляют 12 вузов, среди них - Томский политех.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.