XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 09:58
Сухая и теплая погода продержится в Сочи до дня закрытия фестиваля молодежи

Комфортная температура также ожидается на всем Черноморском побережье и в других районах Кубани

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Летняя погода в Сочи будет радовать участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов до конца недели, но уже в день закрытия форума возможны дожди, сообщили ТАСС в в пятницу в Сочинском центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

"В пятницу, 20 октября в Сочи малооблачно, без осадков. Ветер слабый, температура воздуха 19-24 градуса выше ноля", - уточнили в Гидрометцентре.

Такая же сухая и теплая погода ожидается на всем Черноморском побережье и в других районах Кубани.

"С 22 октября на побережье местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Усилится ветер, но температура воздуха днем не опустится ниже 20 градусов", - отмечается в прогнозе метеорологов Краснодарского краевого гидрометеоцентра.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят в Олимпийском парке Сочи. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
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