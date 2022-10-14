Томский политехнический университет планирует предлагать программы на английском языке студентам из Китая

"В последние годы мы сделали такой вывод: вышли на планку насыщения по привлечению китайских абитуриентов, которых мы обучаем на русском языке, это примерно около полутысячи студентов. И, скорее всего, больше этой цифры нам не двинуться. Выход один - предлагать им программы на английском языке, и они сами нас к этому подталкивают, недвусмысленно декларируют, что они хотят учиться на английском языке. Мы очень активно начали сейчас заниматься подготовкой к этому, проанализировали, что мы можем сделать с материальной базой", - рассказал Боровиков ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, где обсуждалась тема экспорта российского образования.

По его словам, вуз готов будет предложить студентам программы и бакалавриата и магистратуры на английском языке. "Вариант просматриваем, что магистратура будет интересна, допустим, если через нас у них будет возможность попадать в британские вузы", - пояснил он.

Собеседник рассказал, что в настоящее время политех работает над обучением преподавателей английскому языку, а также "подтягивает" квалификацию молодых преподавателей, которые уже говорят на иностранном. "Я думаю, что 2-3 года мы сможем выйти на определенные объемы. В меру возможностей Томский политехнический это будет делать, хотя нужно признать, мы уже сейчас стали лидерами по удельному соотношению иностранных студентов в стране: более 27% - удельная доля иностранных студентов (от общего числа обучающихся - прим. ТАСС)", - подчеркнул проректор.

Другим важном аспектом привлечения иностранцев в российские вузы является наличие программ с современной повесткой и контекстом, востребованных на глобальном образовательном рынке, отметил он.

Востребованные специальности

Боровиков отметил, что Томский политех в рамках проекта "Экспорт образования" намерен готовить кадры, прежде всего для стран Средней, Центральной и Юго-Восточной Азии, что во многом обусловлено географическим расположением.

"Также традиционно мы с конца 1990-х мы стали выстраивать взаимодействия с Китаем. Последние годы с Китаем у нас практически параллельно развивалось направление Вьетнама - у нас ежегодно было до 100 вьетнамских студентов. Например, вьетнамцы обучались у нас управлению ядерно-энергетической установкой в интересах Росатома. Надеюсь, это взаимодействие получит какое-то продолжение и в других отраслях", - пояснил проректор ТПУ.

Еще одним партнером ТПУ видит для себя Монголию. "Они начали очень активно себя вести, берут различные программы, и они еще больше склонны к русскому языку. Они приезжают на подготовительное обучение, учат русский язык. Поэтому я считаю, что наше место - это бывшие республики Советского Союза, СНГ - страны Средней и Центральной Азии, Китай, Вьетнам, Монголия, и даже страны арабского мира", - отметил Боровиков.

Проректор рассказал, что наибольшей популярностью у иностранцев в ТПУ пользуется материаловедение. "Очень сильно интересуются китайцы. Они проявляются интерес к тематикам, связанным с неразрушающим контролем, бетатроном (малогабаритный ускоритель частиц - прим. ТАСС)", - сказал он.

Также иностранцам интересны автоматизация технологических процессов, машиностроение, прежде всего, высокоточное, и робототехника.

Об экспорте образования

Реализация приоритетного проекта "Экспорт образования" началась с мая 2017 года и продлится по ноябрь 2025 года. В результате реализации проекта количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций - с 1,1 млн человек до 3,5 млн человек. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.

Объемы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более чем в пять раз, до более чем 373 млрд рублей в 2025 году.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.