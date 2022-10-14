"Норникель" будет развивать заказник "Реликтовые дубы" в Забайкалье

Соглашение о развитии заказника будет подписано в течение двух недель

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" в течение двух недель подпишет соглашение о развитии заказника "Реликтовые дубы" в Забайкалье, где компания готовится запустить новое предприятие, сообщила вице-президент, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Елена Безденежных.

"Через две недели у нас будет подписано соглашение о заказнике "Реликтовые дубы" на территории Забайкалья, о развитии территории", - сказала она в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Безденежных пояснила, что в настоящее время законодательство не оговаривает правила развития заповедников и заказников коммерческими организациями, и "Норникель" работает в рамках договора с Минприроды РФ и местными властями.

"Мы строим дома приемов, организуем школьные и студенческие обучения, организуем экомаршруты. У нас много планов", - добавила вице-президент "Норникеля".

Заказник "Реликтовые дубы" создан в 2011 году для сохранения в естественном состоянии природных комплексов Верхнеамурского среднегорья. В частности, уникальные островные дубравы, где находятся под угрозой исчезновения реликтовые маньчжурские, дальневосточные, бореальные виды растений. Дубовые рощи Приаргунья - один из уникальных образцов реликтовых островных лесов, растущих в отдалении от основного, дальневосточного ареала монгольского дуба.

"Норникель" построил в Забайкалье и до конца года планирует запустить Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Проект реализуется с 2007 года, общий объем инвестиций в его строительство составит порядка $1,7 млрд. Ожидается, что за первые десять лет работы комбината в бюджет Забайкальского края поступит более 18 млрд рублей налоговых платежей, будет создано свыше 3 тыс. новых рабочих мест.

Горнорудная часть ГОКа предусматривает разработку золото-железо-медного месторождения с суммарными балансовыми запасами 343 млн тонн руды, выход на проектную мощность в 10 млн тонн руды в год планируется в 2020 году. Инфраструктурная часть включает строительство линии электропередачи 220 кВ Харанорская ГРЭС протяженностью 234 км и железнодорожной ветки Нарын - Газимурский завод протяженностью 223 км.