Глава комитета Госдумы по международным делам выразил надежду, что жителям региона и властям страны все-таки удастся решить все вопросы мирным путем

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся в Каталонии после референдума о независимости, угрожает не только территориальной целостности Испании, но и устоям Евросоюза. Об этом в пятницу заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

"Понятно, что ситуация в Каталонии угрожает не только территориальной целостности Испании, но и многим позициям Европейского союза, которые там рассматривают как устои организации. Понятно, что желающих отделиться [может быть много]: тут же мы можем вспомнить про Фландрию и Валлонию в Бельгии, ряд других территорий, которые в течение последнего столетия заявляли о своем праве на самоопределение", - сказал политик.

По его мнению, вокруг Каталонии сложилась непростая ситуация. "Я не хотел бы давать каких-то оценок и экстраполяций, но хотел бы пожелать мужественным жителям региона мирного разрешения этой проблемы", - заключил глава комитета Госдумы.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.