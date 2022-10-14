Профессор кафедры политических исследований Манитобского университета Радика Десай подчеркнула, что "западная агрессия и односторонность действий не работают"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Россия и Китай показали Западу, что могут добиваться уважения своего суверенитета, и агрессия в отношении них не сработает. Такое мнение высказала профессор кафедры политических исследований Манитобского университета Радика Десай на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Всему миру стало ясно, что западная агрессия и односторонность действий не работают. Появились страны, которые могут добиваться уважения своего суверенитета, такие как Китай и Россия", - подчеркнула Десай.

По ее словам, становится все более ясно, что "гегемония США не работает".

"Последний финансовый кризис, который начался в США, очень сказался на Европе. Но в это же время Китай продолжал бурно расти", - пояснила эксперт.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.