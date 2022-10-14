Зампред Сбербанка: потери экономики РФ от киберугроз через два года вырастут в четыре раза

В денежном выражении ущерб составит более 1,5 трлн рублей

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Объем потерь российских юридических лиц и граждан от кибератак через два года вырастет в четыре раза и составит более 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Через два года потери от киберугроз увеличатся в четыре раза и превысят 1,5 трлн рублей", - сказал он, добавив, что "это деньги на новые дома, развитие бизнеса и лучшую жизнь".

По словам зампреда Сбербанка, в России сейчас бум цифровизации, и, как следствие, она сейчас в фокусе внимания киберпреступников. Их целями являются более чем 250 млн банковских карт граждан, личные кабинеты в интернет-банках более 70% малых и средних предпринимателей, а также крупные промышленные и энергетические предприятия и объекты социальной инфраструктуры.

Чаще всего для получения доступа к счетам клиентов банков преступники используют приемы социальной инженерии, когда мошенники похищают конфиденциальные данные путем злоупотребления доверием их владельцев.

Сбербанк еженедельно фиксирует порядка 5-5,5 тыс. таких атак на клиентов, сообщал ранее Кузнецов.