XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
20 октября, 11:16
Слуцкий надеется на развитие Глобального форума молодых дипломатов

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что влияние молодых дипломатов на международную политику увеличивается

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на дальнейшее развитие Глобального форума молодых дипломатов, который в первый раз прошел на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС).

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. Онлайн

"Я хотел бы приветствовать от лица комитета по международным делам Госдумы Глобальный форум молодых дипломатов, который в этот раз прошел на полях ВФМС и пожелать форуму дальнешего становления, укрепления, а мы неизменно, если будете приглашать, будем принимать в нем участие", - сказал Слуцкий.

Он также отметил, что влияние молодых дипломатов на международную политику увеличивается.

"Молодые дипломаты стремительно перехватывают у нас внешнюю политику", - добавил парламентарий.

В свою очередь, председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков также выразил надежду, "что этот форум не последний, будут и следующие".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовСлуцкий, Леонид ЭдуардовичРоссия
Читать далее
Самые северные в мире соревнования по керлингу в Дудинке могут стать ежегодными
20 октября, 11:24
Слуцкий уверен, что режим прекращения огня в Идлибе введут до конца года
20 октября, 11:10
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.