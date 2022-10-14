Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что влияние молодых дипломатов на международную политику увеличивается

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на дальнейшее развитие Глобального форума молодых дипломатов, который в первый раз прошел на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС).

"Я хотел бы приветствовать от лица комитета по международным делам Госдумы Глобальный форум молодых дипломатов, который в этот раз прошел на полях ВФМС и пожелать форуму дальнешего становления, укрепления, а мы неизменно, если будете приглашать, будем принимать в нем участие", - сказал Слуцкий.

Он также отметил, что влияние молодых дипломатов на международную политику увеличивается.

"Молодые дипломаты стремительно перехватывают у нас внешнюю политику", - добавил парламентарий.

В свою очередь, председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков также выразил надежду, "что этот форум не последний, будут и следующие".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.