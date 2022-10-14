О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
20 октября, 11:24
Самые северные в мире соревнования по керлингу в Дудинке могут стать ежегодными

Первый международный турнир по керлингу среди женских команд CCT Arctic Cup 2017 прошел в Дудинке в мае, его выиграла сборная России

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Соревнования по керлингу в Дудинке, которые стали самыми северными в мире, станут ежегодными, сообщила в пятницу ТАСС вице-президент, вице-президент, статс-секретарь компании "Норникель" Елена Безденежных.

"Мы рассчитываем, что соревнования подобного уровня будут проходить у нас на регулярной основе ежегодно, если нам позволит календарный график [соревнований по керлингу]", - сказала она ТАСС в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. Онлайн

Собеседница добавила, что в ближайшие годы компания не планирует снижать объем финансирования спортивных проектов.

"Мы поддерживали детскую-юношескую школу, потому что детский спорт для нас очень важен. Вы знаете, у нас ведется работа с федерацией керлинга, Ночной хоккейной лигой - все эти виды поддержки у нас будут укреплены", - отметила Безденежных.

По ее словам, также продолжается финансирование мини-футбольного клуба в Норильске. "Все жители и работники заполярного филиала должны видеть те клубы, которые финансируются за счет компании. Мини-футбол востребован в Норильске, в Красноярском крае, в РФ. Для них задача - удержаться и побеждать", - добавила собеседница агентства.

Международный турнир по керлингу среди женских команд CCT Arctic Cup 2017 прошел в мае в городе Дудинка Красноярского края. Это были самые северные состязания такого рода. В турнире участвовали команды стран, расположенных за полярным кругом: Россия, Финляндия, Швеция, США, Норвегия, Канада и Дания. Сборная РФ выиграла эти соревнования.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовАрктика сегодня
Читать далее
Итоги мониторинга ОП помогут развитию молодежной политики Вологодской области
20 октября, 12:59
Москалькова держит на контроле ситуацию по жалобе гея на издевательства в Чечне
20 октября, 12:54
Генсек ФИФА Самура: женский футбол пока довольствуется "объедками" с мужского стола
20 октября, 12:53
Молодые дипломаты стран мира объединятся в Ассоциацию
20 октября, 12:51
Глава Федерации профсоюзов предсказал вымирание профессий журналиста и бухгалтера
20 октября, 12:46
Слуцкий: отношения между Россией и США не имеют права быть плохими
20 октября, 12:45
Российско-американский форум "Диалог Форт Росс" пройдет в 2019 году в Тотьме
20 октября, 12:43
Дворкович: печатные СМИ продолжат существовать, несмотря на развитие интернета
20 октября, 12:29
Организаторы TransformNation Film Awards учредили награду памяти кинокритика Гуськова
20 октября, 12:28
Посол ЧМ-2018 Лопырева стала аспиранткой программы ФИФА
20 октября, 12:16
Урманов обучил участников фестиваля молодежи в Сочи азам фигурного катания
20 октября, 12:10
Фестиваль "Сказочная Россия" впервые пройдет 18 ноября в Великом Устюге
20 октября, 12:00
Как отдыхают участники фестиваля молодежи в Сочи
20 октября, 11:56
Слуцкий призвал к разрешению конфликта вокруг КНДР дипломатическим путем
20 октября, 11:35
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.