Первый международный турнир по керлингу среди женских команд CCT Arctic Cup 2017 прошел в Дудинке в мае, его выиграла сборная России

"Мы рассчитываем, что соревнования подобного уровня будут проходить у нас на регулярной основе ежегодно, если нам позволит календарный график [соревнований по керлингу]", - сказала она ТАСС в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Соревнования по керлингу в Дудинке, которые стали самыми северными в мире, станут ежегодными, сообщила в пятницу ТАСС вице-президент, вице-президент, статс-секретарь компании "Норникель" Елена Безденежных.

Собеседница добавила, что в ближайшие годы компания не планирует снижать объем финансирования спортивных проектов.

"Мы поддерживали детскую-юношескую школу, потому что детский спорт для нас очень важен. Вы знаете, у нас ведется работа с федерацией керлинга, Ночной хоккейной лигой - все эти виды поддержки у нас будут укреплены", - отметила Безденежных.

По ее словам, также продолжается финансирование мини-футбольного клуба в Норильске. "Все жители и работники заполярного филиала должны видеть те клубы, которые финансируются за счет компании. Мини-футбол востребован в Норильске, в Красноярском крае, в РФ. Для них задача - удержаться и побеждать", - добавила собеседница агентства.

Международный турнир по керлингу среди женских команд CCT Arctic Cup 2017 прошел в мае в городе Дудинка Красноярского края. Это были самые северные состязания такого рода. В турнире участвовали команды стран, расположенных за полярным кругом: Россия, Финляндия, Швеция, США, Норвегия, Канада и Дания. Сборная РФ выиграла эти соревнования.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.