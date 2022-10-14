XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 11:35
Слуцкий призвал к разрешению конфликта вокруг КНДР дипломатическим путем

Глава комитета Госдумы по международным делам надеется, что Вашингтон "перестать нагнетать обстановку, в том числе и по северокорейскому досье"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал к разрешению конфликта вокруг КНДР дипломатическим путем.

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"Надеюсь, у наших коллег в Вашингтоне хватит здравого смысла перестать нагнетать обстановку, в том числе и по северокорейскому досье, а присоединиться к позиции России и ряда других стран в пользу разрешения конфликта в Корее дипломатическим способом", - сказал Слуцкий на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи.

Вместе с тем он отметил, что Россия ранее поддержала санкции, введенные против КНДР. Слуцкий подчеркнул, что риторика США в отношении Пхеньяна "является провокационной и не соответствует задачам разрешения северокорейского кризиса".

"Нам нужно перестать провоцировать Пхеньян и сосредоточить свои усилия в дипломатической плоскости", - заключил он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовСлуцкий, Леонид ЭдуардовичРоссияКНДР
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