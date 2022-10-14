О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 12:45
Слуцкий: отношения между Россией и США не имеют права быть плохими

Парламентарий выразил уверенность, что Москве и Вашингтону удастся наладить конструктивный диалог

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что отношения между такими крупными ядерными державами, как Россия и США, не имеют права быть плохими, он также выразил уверенность, что между странами наладится диалог.

"Когда нам говорят одно, а происходит другое, мы расстраиваемся, когда это входит в систему, мы расстраиваемся еще больше. Когда отношения между двумя крупнейшими ядерными державами ... становятся крайне негативными - это опасно, это грозит всему миру. Мы, две крупнейшие ядерные державы, не имеем право быть в плохих отношениях между собой", - сказал Слуцкий в пятницу на пресс-конференции на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС).

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В качестве примера депутат напомнил о борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией "Джебхат ан Нусра" (запрещена в РФ) в Сирии.

"Джебхат ан-Нусра" - это не просто боевики с автоматами. "Нусра" в философии, истории, культуре и литературе, "Нусра", как раковая опухоль, поражает сознание молодых людей в странах арабского мира. Но нам говорили [США]: "Не трогайте, надо сначала разделить "Джебхат ан- Нусру" с умеренной оппозицией в Восточном Алеппо и другие регионах страны", - объяснил он, добавив, что после подобных призывов действия США были направлены на свержение режима президента Сирии Башара Асада.

"Заигрывания с силами международного терроризма уже один раз бумерангом отозвались 11 сентября. Мне кажется, не стоит заигрывать с международным терроризмом, его надо уничтожать. А в Сирии не надо бороться с режимом Асада, сирийцы сами должны решить этот вопрос", - уверен Слуцкий.

При этом глава комитета Госдумы выразил уверенность, что на Западе и в США есть "тысячи здравомыслящих людей", которые понимают, что мир не должен быть однополярным, что нужно выстраивать и улучшать отношения с Россией. "Уверен, что у нас получится сделать более конструктивные отношения между Москвой и Вашингтоном", - заключил парламентарий.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовСлуцкий, Леонид ЭдуардовичРоссияСША
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