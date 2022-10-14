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Гости ВФМС признаются, что тратят на сон не более четырех часов

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи после завершения дневной программы находят развлечения на любой вкус. Они объединяются в компании, ходят на концерты, дискотеки, устраивают собственные вечеринки. Любители более спокойного отдыха предпочитают экскурсии по городу, просмотр кинофильмов и дегустацию национальных блюд и напитков. На сон участники, по их признанию, тратят не больше четырех часов. Молодые люди обретают новых друзей и сразу же планируют встречные визиты. В вечернюю жизнь фестиваля вместе с его участниками погрузились корреспонденты ТАСС. Обрести новых друзей Базовых знаний английского языка вполне достаточно, чтобы начать общение, рассказывает Мортал Мента, прибывший из Мали - государства в Западной Африке.

"Вечерами мы обычно гуляем по Олимпийскому парку, слушаем музыку, общаемся с другими гостями фестиваля. Мне нравится, что все быстро знакомятся, достаточно спросить, "откуда ты?", и разговор завяжется сам собой", - делится он. "Музыка здесь играет очень приятная и веселая. Фестиваль для меня, в первую очередь, это возможность услышать песни других стран, увидеть артистов", - продолжает собеседник. Висисма Ека Кахья из Индонезии и Аннелин Марина Велленс из Бельгии познакомились на фестивале несколько дней назад, подружились и теперь планируют следующие встречи. "Мы уже составляем план, как мы будем ездить друг к другу в гости", - говорит Аннелин. Вечерами подруги вместе гуляют, ходят на концерты, недавно посмотрели российский фантастический кинофильм "Притяжение" режиссера Федора Бондарчука. Девушка по имени Немра, прилетевшая из Пакистана с подругой, также старается найти новых друзей. "Не люблю танцевать, больше - путешествовать, и фестиваль в Сочи дает такую возможность. Я стараюсь открывать для себя как можно больше нового и одновременно знакомиться с разными людьми", - делится она. Еще одна любительница путешествий - Джавида Мансур из Палестины - до приезда в Сочи побывала в Ижевске (Удмуртия), где проходила региональная программа фестиваля. "За это время я встретила прекрасных людей, узнала о новых странах, культурах и танцах, познакомилась и с русской культурой", - говорит она. Девушка сожалеет, что не может посетить сразу несколько мероприятий культурно- развлекательной программы, которые проходят одновременно. Мало сна - не помеха Многие молодые люди не представляют жизни без шумных вечеринок и танцев. Электрокар, который везет группу журналистов ТАСС, останавливают две девушки, просят подвезти. Они говорят по-русски без акцента, хотя сами родом из Ливана.

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"У нас мамы русские, и мы часто бываем в России, - рассказывает Алина Эль-Али, которая занимается дизайном интерьеров. Она рассказывает, что по вечерам на фестивале они обычно едут в гости туда, где "устраивают тусовки: включают музыку, танцуют, общаются. Если много народу собирается, то многие не уходят до утра". Электрокар останавливается на площади Medals Plaza, у сцены рядом с факелом Олимпийских игр 2014 года. Три молодых человека в колоритном одеянии фотографируются на фоне спортивных объектов и подтанцовывают в такт играющей музыке. "Мы из Африки прилетели к вам. Без учета ожидания в транзитной зоне перелет занял 10 часов... Мы почти не спим: прошлой ночью были в баре, а потом смотрели шоу, стоя в самом центре толпы. Вообще здесь мы тратим на сон два - четыре часа, но не устаем", - говорит один из них, молодой человек по имени Эмануэль Мугиша. Девушка Нили Ахарон из Израиля считает, что все самое яркое на форуме начинается вечером. "Это особе время для встречи с людьми из разных стран. Проводим время возле главной сцены, а также на сцене, где идут танцы. Днем мы больше учимся, посещаем мероприятия дискуссионной программы, но вечером больше кайфа, так как есть возможность поговорить друг с другом", - отмечает она. "На фестивале был момент, который я всегда буду помнить: в первый вечер лил сильный дождь, но все танцевали, потому что была очень хорошая музыка", - делится Ахарон наиболее ярким впечатлением. Бургеры и шашлык - в топе заказов Иностранные участники дегустируют блюда национальных кухонь, в том числе русской. Мексиканец Антонио заказал в кафе в Олимпийском парке квас. Он был очень удивлен, когда узнал, что этот напиток традиционно делается из хлеба. "Вкусно!" - сказал он по-русски, когда попробовал его. Антонио рассказал, что зашел в парк ненадолго, послушать музыку, а потом пойдет в отель, поскольку очень устал от насыщенной программы фестиваля. "В другой день еще погуляю", - добавляет он. В кафе на площади нет отбоя от посетителей, официанты еле успевают обслуживать все столики. В основном еду заказывают иностранцы, отдают предпочтение бургерам, пасте, салатам и шашлыкам. Так как концерты и дискотеки проходят до поздней ночи, заведению пришлось продлить рабочий день на три часа. "Примерно до тысячи человек в сутки приходят к нам кушать", - подсчитывает сотрудник кафе. Для инженера - химика и биотехнолога Бэна Амзалега из Израиля самым любимым блюдом стали пончики. На фестивале нет кошерной еды, а мясо молодому человеку не позволяет есть религия. "Полюбил сочинские пончики, которые покупаю вечерами. Здесь такие замечательные пончики, этот запах просто с ума сводит" - восторгается он. Россияне тепло встречают гостей Делегаты из регионов России тоже не остаются в стороне от вечерних мероприятий.

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