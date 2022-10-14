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20 октября, 14:18
Дворкович: цифровизация требует изменений в законодательстве

По словам вице-премьера, российские власти уже работают в этом направлении

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Развитие цифровых технологий требует внесения значительных изменений в законодательство, над которыми правительство РФ уже работает, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Как это [внедрение цифровых технологий] происходит? Очень просто. Мы готовимся, очень серьезно. Предлагаем решения, как продвигать цифровые технологии в каждой отдельной отрасли и системно", - сказал Дворкович.

По его словам, существуют четыре базовые вещи, позволяющие развивать цифровые технологии. "Первая - это регулирование. Должны быть законы, которые позволяют развивать эти технологии. У нас, к сожалению, законодательство построено таким образом, что то, что не прописано [в законе], то нельзя [допускать]. Нужно сделать законы более гибкими, а там, где возможно, - напрямую написать, что все эти [цифровые] вещи могут внедряться", - отметил вице-премьер.

По его словам, государство сейчас уже изменяет законодательство, позволяющее применять цифровые технологии во всех сферах жизни.

Дворкович привел пример с беспилотными автомобилями. Сейчас, отметил он, остается законодательный вопрос - как определить виновного при ДТП, если нанесен ущерб имуществу и природе. "Это все должно регулироваться, и очень непросто это сделать. Вся страна этим занимается", - заключил он.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияДворкович, Аркадий Владимирович
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