Мероприятие объединит сказочных героев из 50 регионов России

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Сказочная Россия" впервые пройдет 18 ноября, в День рождения Деда Мороза в его резиденции в городе Великий Устюг Вологодской области. Это большое представление соберет сказочных героев со всей страны, рассказал ТАСС в пятницу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, на котором Дед Мороз из Великого Устюга выступил специальным послом от области.

"18 ноября мы зажигаем огни на первой новогодней елке страны в Великом Устюге. В этот же день даем старт новому новогоднему путешествию Деда Мороза. И впервые проводим фестиваль "Сказочная Россия" при поддержке Министерства культуры и Ростуризма. 50 регионов страны привезут своих сказочных героев к Деду Морозу, это будет большой праздник для детворы", - рассказал руководитель региона.

По его словам, фестиваль объединит всех сказочных персонажей и будет транслироваться через интернет на всю страну.

"Проект имеет также название "Дед Мороз. Перезагрузка", потому что впервые пройдет большое шоу в онлайн-режиме. И мы впервые проводим новогоднее путешествие при поддержке РЖД и НТВ. И в первый раз к Деду Морозу приезжает вся сказочная Россия, вся сказка будет в Великом Устюге", - сказал губернатор.

О новогоднем путешествии

Как сообщалось ранее, в этом году Дед Мороз из Великого Устюга отправится в праздничное путешествие по всей стране на специальном поезде и посетит 24 города от Владивостока до Москвы. Путешествие организовали правительство Вологодской области совместно с АО "РЖД" и телекомпанией "НТВ".

Предновогодний маршрут пройдет по городам: Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград, Краснодар, Ростов-на- Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Калининград и Москва.

О фестивале молодежи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.