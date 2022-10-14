О фестивале

Гости фестиваля постигли азы вида спорта, освоив базовые элементы "фонарик", "змейка" и "ёлочка"

СОЧИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов провел в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов мастер-класс по фигурному катанию. Гости фестиваля постигли азы вида спорта, освоив базовые элементы "фонарик", "змейка" и "ёлочка".

"У нас не было проблем с общением, ведь мы говорили на одном языке - языке спорта, фигурного катания, - рассказал Урманов ТАСС по окончании мероприятия. - Были как хорошо подготовленные ребята, так и те, кто впервые встал на коньки. Делали "фонарик", "змейку" и "ёлочку", почти получились перебежки, и даже попробовали вращения, но пока еще на двух ногах".

Из тех, кто впервые встал на лед, оказалась представительница Северной Осетии Екатерина Соколова. "Я так долго мечтала попробовать встать на коньки, но все никак не удавалось. Когда увидела, что мастер-класс будет проводить сам Алексей Урманов, сказала себя - или сейчас, или никогда. У меня на ногах коньки, и я могу делать на льду самостоятельные шаги - просто не верится", - призналась участница фестиваля.