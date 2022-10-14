О фестивале

Гости фестиваля постигли азы вида спорта, освоив базовые элементы "фонарик", "змейка" и "ёлочка"
СОЧИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов провел в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов мастер-класс по фигурному катанию. Гости фестиваля постигли азы вида спорта, освоив базовые элементы "фонарик", "змейка" и "ёлочка".
"У нас не было проблем с общением, ведь мы говорили на одном языке - языке спорта, фигурного катания, - рассказал Урманов ТАСС по окончании мероприятия. - Были как хорошо подготовленные ребята, так и те, кто впервые встал на коньки. Делали "фонарик", "змейку" и "ёлочку", почти получились перебежки, и даже попробовали вращения, но пока еще на двух ногах".
Из тех, кто впервые встал на лед, оказалась представительница Северной Осетии Екатерина Соколова. "Я так долго мечтала попробовать встать на коньки, но все никак не удавалось. Когда увидела, что мастер-класс будет проводить сам Алексей Урманов, сказала себя - или сейчас, или никогда. У меня на ногах коньки, и я могу делать на льду самостоятельные шаги - просто не верится", - призналась участница фестиваля.
"Это, к сожалению, мое первое посещение спортивной площадки на фестивале. Очень много работы в дискуссионной части. Здесь совершенно замечательная насыщенная спортивная программа, и я счастлива, что все-таки вырвалась и сделала это. У нас во Владикавказе недавно появилась своя ледовая арена, и, думаю, я продолжу этот урок у себя дома", - рассказала представительница Северной Осетии.
В команде участников оказался и 66-летний серебряный волонтер ВФМС из Белгорода Александр Базаров. "Прекрасная возможность встать на коньки, спасибо организаторам. У меня за плечами четыре Олимпиады, две Универсиады, я дважды нес олимпийский факел, - рассказал Базаров ТАСС. - Волонтерство дарит удивительные и казалось бы невероятные возможности, кому еще в моем возрасте удастся взять урок фигурного катания и пообщаться с олимпийским чемпионом? Ощущения прекрасные и необычные - отморозил уши, но получил массу позитива".
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.