Награду в $2 тыс. получил режиссер Навид Махмуди за картину "Разлука"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Организаторы международной кинопремии TransformNation Film Awards, прошедшей в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, объявили об учреждении награды имени кинокритика Игоря Гуськова, который скончался 8 октября 2017 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель оргкомитета премии, креативный продюсер ВФМС-2017 Илья Бачурин.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. Онлайн

"Накануне фестиваля мы лишились друга, который был одним из основных участников процесса подготовки. Умер Игорь Гуськов, все произошло быстро и, как обычно, глупо и бессмысленно… Он успел сделать программу кинопремии, это его последнее профессиональное высказывание. Мы приняли единогласное решение о том, что должна должна быть учреждена премия имени Игоря Гуськова", - сказал Бачурин.

Награду в $2 тыс. присудили картине афганско-иранского производства "Разлука" режиссера Навида Махмуди.

"Игорь очень болел за этот фильм, он вообще очень любил иранское кино", - пояснил генеральный продюсер кинопремии Константин Нафиков.

Гуськов был первым программным директором Фестиваля молодежного европейского кино Voices в Вологде, отбирал фильмы для питерского кинофестиваля "Послания к человеку", Таллиннского кинофорума Black Nights и Каннского международного кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров".

Первые лауреаты

Накануне состоялось вручение первой премии TransformNation Film Awards. Главный приз по итогам зрительского голосования достался казахстанскому режиссеру Эмиру Байгазину за картину "Раненый ангел". Фильм также удостоен награды "За внимание к проблемам и мечтам молодого поколения".

Приз "За отражение культурного разнообразия современного мира и уважение к населяющим его народам" совет присудил картине "Зеленый белый зеленый" нигерийского режиссера Абба Макама. "Зоологию" россиянина Ивана Твердовского наградили "За безграничное внимание к людям, преодолевающим границы".

В номинации "За прямой разговор о вызовах современности" лучшей стала лента китайского мастера Пенг Фей Сонга "Вкус риса". "За укрепление общечеловеческих ценностей и пропаганду лучших человеческих качеств" жюри отметило фильм "Ньютон" Амита Масуркара из Индии.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.