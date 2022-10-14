Михаил Шмаков считает, что эти компетенции смогут заменить новые технологии

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предсказал вымирание в ближайшем будущем профессий журналиста и бухгалтера, потому что их компетенции могут заменить новые технологии. Об этом он заявил, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Переход к технологиям цифровой экономики плюс ускоренная роботизация - без этого наша страна не выдержит межстрановой конкуренции. Но это, конечно повлечет за собой, может, не такое кардинальное, но тем не менее сокращение рабочих мест... Рынок труда серьезно изменится", - сказал Шмаков.

Он добавил, что уже существуют определенные расчеты на эту тему, подтвержденные доказательствами.

"Например, такая профессия, как бухгалтер, в течение ближайших нескольких лет исчезнет, потому что это заменят цифровые платформы", - сказал Шмаков. Он предположил, что при этом останется специализация главного бухгалтера, потому что она предполагает право подписи документов. Но "простых бухгалтеров" не останется.

"Журналисты исчезнут в основном, то есть останется очень небольшой слой ведущих журналистов, потому что сегодня текст, написанный компьютером, практически невозможно отличить от текста, написанного живым человеком - журналистом. Машины еще быстрее перебирают информацию по заданной теме", - сказал глава ФНПР.

Шмаков отметил, что в мире развивается тенденция к сокращению звеньев в цепи заказа услуги и ее исполнения. Так, платформы наподобие UBER уже вытесняют обычных таксистов, работающих через диспетчерские, поскольку платформа позволяет клиенту и водителю общаться напрямую без посредников.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предположил, что, возможно, благодаря новым технологиям и цифровой экономике рабочий день значительно сократится.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.