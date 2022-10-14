О крепости

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что повестка форума будет готова, предположительно, к концу года

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Российско-американский форум "Диалог Форт Росс" состоится в 2019 году в городе Тотьма Вологодской области, на родине Ивана Кускова, основателя и первого коменданта крепости Росс, ныне музея под открытым небом в штате Калифорния. О таких договоренностях с американской стороной рассказал в пятницу ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"В 2019 году форум проведем в Вологодской области, это уже договоренность. Сейчас мы синхронизируем с Министерством иностранных дел, с руководством штата Калифорния и с обществом поддержки "Форт Росс" конкретные даты, и в 2019 году форум пройдет на российской территории, в Вологодской области, в городе Тотьме", - рассказал ТАСС губернатор сразу после возвращения из Калифорнии, где он принял участие в международном форуме "Диалог Форт Росс", прошедшем в дни празднования 205-летия крепости.

Как отметил руководитель региона, тематика каждого форума разная, от экологических проблем до экономических. Обсуждаются вопросы политики, экономики, экологии, двусторонних обменов. "Конкретное насыщение форума мы будем готовить по согласованию с МИДом. Послушаем предложения МИДа, американской стороны, Министерства культуры России. И повестка будет готова, думаю, к концу этого года", - отметил Кувшинников.

Он подчеркнул, что этот российско-американский форум, проведенный сейчас в Сан-Франциско в седьмой раз, - одна из немногих оставшихся коммуникационных площадок между Россией и США. Форум интересен тем, что на нем обсуждается много вопросов, связанных с развитием российско-американских отношений, потому что "диалог правительств двух стран практически прекратился", поэтому так называемая "народная дипломатия" очень важна.

"В Калифорнию сейчас приехала большая российская делегация при поддержке МИДа, мы начали обсуждать множество вопросов, начиная с сохранения русского наследия на американском континенте - крепости "Форт России", построенной 205 лет назад и основанной нашим земляком из города Тотьмы Иваном Кусковым. Я сам корнями из Тотьмы, поэтому мне было очень важно посмотреть, как сохраняется этот музей под открытым небом. Я очень благодарен правительству Калифорнии за поддержку, потому что они полностью финансируют и содержат за счет собственного бюджета этот форт и не собираются его закрывать, а намерены развивать", - сказал Кувшинников.

В ходе форума участники еще раз подтвердили взаимодействие в рамках диалога. Состоялись также встречи Кувшинникова с губернатором Калифорнии Джерри Брауном и с бывшим министром обороны США Уильямом Перри. "Все настроены очень положительно к нам и хотели бы, чтобы это противостояние двух стран как можно быстрее прекратилось", - отметил вологодский губернатор.

О крепости

Форт Росс - бывшее русское поселение и деревянная крепость на побережье Северной Калифорнии, в 80 км к северу от Сан-Франциско. Форт был основан в начале XIX века, ровно 205 лет назад, мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. Изначально крепость создавалась как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания, где вологодские купцы организовали пушной промысел. Затем и поселение стало уделять внимание развитию торговли пушниной, но основой его экономики стало сельское хозяйство и промышленность. Сейчас на территории крепости работает музей, посвященный истории основания русской колонии, быту и традициям поселенцев.

Несмотря на внешнеполитические сложности, сотрудничество Вологодской области и форта не прерывалось. В течение пяти последних лет представители Калифорнии дважды приезжали в Тотьму. В мае этого года в Пскове, впервые на российской территории, прошла конференция "Диалог Форт Росс", позволившая объединить представителей власти, руководителей крупнейших компаний, сотрудников музейной сферы, ведущих образовательных учреждений России и США.

Уже более 10 лет существует традиция во время празднования дня Тотьмы проводить праздничный перезвон колоколов. 12 августа, когда старинный город отмечал свое 880-летие и 205-летие со дня основания форта Росс, колокола вновь звучали на двух континентах.

О фестивале молодежи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.