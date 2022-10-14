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молодёжи и студентов 14-22 октября
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20 октября, 12:54
Москалькова держит на контроле ситуацию по жалобе гея на издевательства в Чечне

Омбудсмен добавила, что получила дополнительные материалы по обращению

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова держит на контроле проверку, которую проводят следственные органы по обращению гея, который заявил об издевательствах в Чечне.

"Возбуждена проверка по делу Максима, направлено обращение в Следственный комитет, Следственный комитет по СКФО проводит следственные мероприятия по этому делу... Пока идет проверка, он [вопрос] у меня на контроле," - сказала Москалькова на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи.

Она отметила, что получила дополнительные материалы по данному обращению, которые сейчас изучаются. Москалькова добавила, что молодой человек в настоящий момент прошел исследования на полиграфе.

Ранее Москалькова заявила о том, что получила первое обращение по факту возможных издевательств над геями в Чечне и передала эти документы в следственные органы.

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ЧечняСКФОXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовМоскалькова, Татьяна НиколаевнаРоссия
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