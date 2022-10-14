Москалькова заявила, что ежедневно принимает порядка 150 обращений граждан

Уполномоченный по правам человека отметила, в России создана уникальная система по поддержке гражданского общества

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получает каждый день порядка 150 письменных жалоб от граждан на нарушения своих прав.

"Каждый день аппарат уполномоченного получает порядка 150 обращений и приблизительно 30 человек приходят к уполномоченному с бедами и несчастьями", - сказала в пятницу Москалькова, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи.

Москалькова отметила, в России создана уникальная система по поддержке гражданского общества. В частности, существуют общественные наблюдательные комиссии, члены которых имеют право заходить в любые места заключения и видеть, есть пытки и нарушения в них или нет, отметила она.

"Наконец, институт уполномоченного - уникальнейший институт, который дает возможность обратиться в суд даже после вступления в законную силу решения суда", - заключила Москалькова.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.