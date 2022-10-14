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20 октября, 13:59
Дворкович признался, что не пользуется криптовалютами
© Петр Ковалев/ТАСС

Вице-премьер также усомнился в необходимости крипторубля

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович признался, что не пользуется криптовалютами, и выразил сомнение, что крипторубль нужен как средство расчета.

"Нет, не пользуюсь, - сказал Дворкович, отвечая на вопросы участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. - Центральный банк думает о том, как отрегулировать этот рынок. Пока нет уверенности, что крипторубль как средство расчета нужен, я в этом очень сильно сомневаюсь".

Комментируя перспективы экономики в случае, если люди начнут массово зарабатывать биткоины, вице-премьер высказал мнение, что "люди потеряют все". "Если все бросятся зарабатывать [криптовалюту] - точно потеряют. Пирамиды работают по-другому", - заметил Дворкович.

В России статус криптовалют в настоящий момент законодательно не урегулирован. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что регулятор не поддерживает легализацию криптовалют как законного платежного средства.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что в России до конца 2017 года могут выработать базовые принципы по регулированию выпуска и обращения криптовалют.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаРоссияДворкович, Аркадий ВладимировичСилуанов, Антон Германович
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