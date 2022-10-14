Генсек ФИФА Самура: женский футбол пока довольствуется "объедками" с мужского стола

Такое мнение чиновница высказала на дискуссии "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Развитие женского футбола в мире пока полностью зависит от успехов мужского, однако в перспективе он может стать коммерчески привлекательным. Такое мнение высказала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура во время дискуссионной сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи на тему "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола".

"ФИФА все больше приобретает женское лицо, однако женский футбол до сих пор пользуется объедками со стола мужского футбола. Сейчас он скорее побочный продукт мужского футбола. Но, с другой стороны, это обеспечивает его устойчивое развитие. И если мы будем пропагандировать женский футбол, я уверена, что он сможет приносить прибыль и быть коммерчески привлекательным", - сказала Самура.

Генсек ФИФА обратила внимание на то, что женскому и молодежному футболу особое внимание уделено в стратегии "ФИФА 2.0", которая была принята в прошлом году и рассчитана на 10 лет.