Генсек ФИФА Самура: женский футбол пока довольствуется "объедками" с мужского стола

Такое мнение чиновница высказала на дискуссии "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Развитие женского футбола в мире пока полностью зависит от успехов мужского, однако в перспективе он может стать коммерчески привлекательным. Такое мнение высказала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура во время дискуссионной сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи на тему "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола".
"ФИФА все больше приобретает женское лицо, однако женский футбол до сих пор пользуется объедками со стола мужского футбола. Сейчас он скорее побочный продукт мужского футбола. Но, с другой стороны, это обеспечивает его устойчивое развитие. И если мы будем пропагандировать женский футбол, я уверена, что он сможет приносить прибыль и быть коммерчески привлекательным", - сказала Самура.
Генсек ФИФА обратила внимание на то, что женскому и молодежному футболу особое внимание уделено в стратегии "ФИФА 2.0", которая была принята в прошлом году и рассчитана на 10 лет.
"ФИФА за десять лет планирует инвестировать в футбол 4 миллиарда долларов. У нас очень конкретные цели в вопросе молодежи и молодежных турниров. Мы хотим вдвое увеличить количество турниров, в которых играют девушки. Добиться, чтобы число официально играющих в футбол женщин увеличилось до 60 миллионов", - рассказала она.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Всемирного фестиваля молодежи и студентов.