XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 12:59
Итоги мониторинга ОП помогут развитию молодежной политики Вологодской области

Губернатор региона не исключил возможность корректировки молодежной политики после изучения результатов мониторинга

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области учтет результаты мониторинга Общественной палаты России по исследованию молодежной среды, которое охватило почти 4 тыс. жителей региона. Об этом рассказал в пятницу ТАСС губернатор области Олег Кувшинников в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Я благодарен Общественной палате России за то, что вообще этой темой заинтересовались, потому что предпочтения молодежи, досуг, возможности для самореализации очень важно создавать. Но чтобы грамотно их создавать и позиционировать, необходимо услышать молодежь, важно, чтобы и молодые люди видели возможности для самореализации, государственную поддержку. Результаты мониторинга будут обязательно учтены и помогут в развитии молодежной политики, возможно, мы ее скорректируем после изучения результатов", - отметил губернатор.

По его словам, когда в сентябре в области был запущен масштабный мониторинг, проводимый по всей территории России, в регионе был назначен координатор проекта - председатель молодежного правительства области Лариса Тимошенко. Общественные активисты опросили около 4 тыс. молодых ребят в школах, вузах, колледжах. Результаты мониторинга будут опубликованы в начале ноября. После в Общественной палате области планируется большой круглый стол под председательством губернатора, где полученные результаты будут подробно рассмотрены.

На реализацию молодежной политики и поддержку молодежных проектов в Вологодской области ежегодно выделяется почти 25 млн рублей из областного бюджета и почти 2 млн рублей из федеральной казны.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовВологодская областьРоссия
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