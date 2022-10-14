Церемония закрытия фестиваля молодежи в Сочи завершится салютом

В пресс-службе Ростеха сообщили, что праздничный салют будет длиться не менее 3,5 минут

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Подготовленное Ростехом пиротехническое шоу из 4 тыс. залпов завершит церемонию закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, которая пройдет вечером в воскресенье. В подготовке салюта использованы новые разработки специалистов НИИ прикладной химии, сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации.

"В шоу будут использованы новые малодымные пиротехнические изделия, элементы с переходом цвета огня, <...> заряды с повышенной скоростью горения. Новая линейка пиротехники в 2,5 раза уменьшает количество дыма от залпов, при этом на 20-30% увеличивается дальность разброса искр, в связи с чем значительно улучшается яркость и зрелищность картинки", - говорится в документе.

В свою очередь представитель пресс-службы Ростеха сообщил ТАСС, что праздничный салют будет длиться не менее 3,5 минут. "Фейерверк будет запущен под специально написанную к фестивалю музыку с частотой более 10 выстрелов в секунду", - отмечается в документе.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.