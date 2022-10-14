Омбудсмен заявила, что запросит у Джона Хантсмана "более точную информацию" по обоим судебным процессам

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обсудить с новым послом США Джоном Хантсманом ситуацию с россиянином Виктором Бутом, отбывающим 25-летний срок заключения в американской тюрьме, и российским летчиком Константином Ярошенко, приговоренным в США к 20 годам лишения свободы.

"Заступил на пост новый посол США в России, и у меня будет возможность обратиться к нему за более точной информацией [по Буту и Ярошенко]", - сказала омбудсмен журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"К сожалению, на мои неоднократные просьбы сообщить, как продвигается мое обращение к президенту США [Дональду Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко], пока получаю скудные ответы о том, что мое обращение рассматривается", - отметила Москалькова, которая сейчас находится в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Дело Бута

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

Дело Ярошенко

Константин Ярошенко был приговорен в США в сентябре 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.