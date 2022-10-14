Число билетов четвертой категории для граждан РФ на матчи ЧМ-2018 не изменится

Как сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, доля билетов четвертой категории составляет более 10% от общего числа
СОЧИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Количество билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года четвертой категории, предназначенных только для граждан РФ, останется прежним, всего их около 350 тысяч. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
"Число остается прежним, как и цена - от 1250 рублей для матчей группового этапа. Вчера у нас была встреча, посвященная категоризации, все обязательства должны быть соблюдены. Они касаются 350 тысяч билетов четвертой категории только для россиян. Это больше десяти процентов от всех билетов", - сказала Самура.
Прием заявок на билеты на матчи чемпионата мира стартовал 14 сентября. За месяц поступило более 2 млн заявок.
Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.