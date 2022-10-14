Детский технопарк "Кванториум" откроется в Чите в 2018 году

Центр будет рассчитан более чем на 1,5 тыс. детей

"Сейчас у нас новый проект реализуется в Забайкалье. Мы уже нашли точки решения с правительством края, и это будет одна из первых площадок, которую мы будем открывать после Красноярска. Но мы не забудем ни Мурманскую область, ни Норильск (регионы присутствия компании - прим. ТАСС). <…> "Кванториум" в Чите начнет работу в 2018 году", - сказала она корреспонденту ТАСС в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" в Чите примет первых учеников в 2018 году, сообщила ТАСС в пятницу Елена Безденежных - вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель", которое вкладывает средства в создание технопарка.

Безденежных уточнила, что по данному технопарку "уже составлены документы, определились с финансированием на 2017 и 2018 годы". "Как и в Красноярске, нам понадобится не менее полугода, чтобы закупить оборудование и запустить этот проект в следующем году. Мы основываемся на примере Красноярска - он положительно оценен и в России в целом, и нашими новыми партнерами в Забайкалье", - добавила собеседница.

В компании уточнили, что читинский технопарк будет рассчитан более чем на 1,5 тыс. детей. "Норникель" направит на создание "Кванториума" 20 млн рублей, министерство образования - 80 млн рублей, на бюджет региона ляжет нагрузка по оплате текущих расходов технопарка и зарплаты учителей.

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Детский технопарк в Красноярске был открыт 21 апреля. Объем инвестиций в проект составил 172 млн рублей, из них 40 млн рублей инвестировал "Норникель", остальное - средства федеральной казны и Красноярского края.