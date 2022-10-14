Глава UWW Лалович считает Дегестан самым борцовским регионом мира

Об этом чиновник заявил на на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

ТАСС, 20 октября. Президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета (МОК) серб Ненад Лалович заявил, что Дагестан является самым борцовским регионом планеты. Об этом он сказал на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, его слова приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"Я уже отмечал, что Дагестан заслужил право на чемпионат Европы, обладая огромными победными традициями и необходимой современной инфраструктурой. Я не боюсь ошибиться, если скажу, что Дагестан - это самый борцовский регион планеты по количеству борцов и тренеров на душу населения. И, конечно, мы ждем, что чемпионат Европы - 2018 будет организован на самом высоком уровне", - подчеркнул Лалович.