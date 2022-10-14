Сбербанк пообещал выдавать сберкнижки тем, кто не хочет пользоваться картами

По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, клиентам старшего возраста, предпочитающим сберкнижки, не стоит опасаться взлома электронных счетов

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Сбербанк готов выдавать сберкнижки тем клиентам, которые предпочитают не пользоваться услугами банка через инструменты на основе современных банковских технологий (банковские карты, интернет-банк и другие), в том числе в связи с возможностью их уязвимости к кибератакам, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Когда мы изучали, каким будет клиент через 5-10 лет, мы четко описали, каким будет универсальный клиент, но рядом с ними будет клиент, который будет приходить в Сбербанк, чтобы поговорить с друзьями, постоять в очереди, и даже если ее нет, он будет хотеть, чтобы она возникла. Они не понимают, как можно иметь счет без сберкнижки. Для таких клиентов мы будем точно готовить продукты, чтобы им было комфортно", - сказал Кузнецов, отметив, что несмотря на то что таких людей с каждым годом становится все меньше, всегда останутся те, кто "ни за что не притронется к девайсу".

При этом, по словам Кузнецова, клиентам старшего возраста, предпочитающим сберкнижки, не стоит опасаться взлома электронных счетов. "Если вы попали в экосистему Сбербанка, вы уже защищены", - подчеркнул он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.