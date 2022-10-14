XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
20 октября, 14:05
Сбербанк пообещал выдавать сберкнижки тем, кто не хочет пользоваться картами

По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, клиентам старшего возраста, предпочитающим сберкнижки, не стоит опасаться взлома электронных счетов

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Сбербанк готов выдавать сберкнижки тем клиентам, которые предпочитают не пользоваться услугами банка через инструменты на основе современных банковских технологий (банковские карты, интернет-банк и другие), в том числе в связи с возможностью их уязвимости к кибератакам, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. Онлайн

"Когда мы изучали, каким будет клиент через 5-10 лет, мы четко описали, каким будет универсальный клиент, но рядом с ними будет клиент, который будет приходить в Сбербанк, чтобы поговорить с друзьями, постоять в очереди, и даже если ее нет, он будет хотеть, чтобы она возникла. Они не понимают, как можно иметь счет без сберкнижки. Для таких клиентов мы будем точно готовить продукты, чтобы им было комфортно", - сказал Кузнецов, отметив, что несмотря на то что таких людей с каждым годом становится все меньше, всегда останутся те, кто "ни за что не притронется к девайсу".

При этом, по словам Кузнецова, клиентам старшего возраста, предпочитающим сберкнижки, не стоит опасаться взлома электронных счетов. "Если вы попали в экосистему Сбербанка, вы уже защищены", - подчеркнул он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

 

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Греф назвал большие потоки информации ключевой проблемой современного человека
20 октября, 15:56
Команда Татарстана выиграла турнир футбольных болельщиков на фестивале молодежи в Сочи
20 октября, 15:54
Мировой чемпион по веб-дизайну привез флаг Worldskills в Сочи
20 октября, 15:51
Дворкович: фестиваль в Сочи интересен с точки зрения концентрации молодежи из разных сфер
20 октября, 15:36
Дворкович: правительство не откажется от системы государственного здравоохранения
20 октября, 15:24
Никифоров: проблем с венчурным инвестициями в России нет
20 октября, 15:23
Путин 21 октября примет участие в закрытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов
20 октября, 15:13
Дворкович не сомневается в готовности "Самара-Арены" к ЧМ-2018 по футболу
20 октября, 15:04
Школьный предмет по истории мировых религий поможет детям вырасти более толерантными
20 октября, 14:55
Объем грантов Северо-Кавказского форума "Машук" в 2018 году не будет уменьшен
20 октября, 14:54
Глава Минкомсвязи считает, что международный роуминг может исчезнуть через 5-7 лет
20 октября, 14:49
Ростуризм предлагает создать российский Клуб тревел-блогеров
20 октября, 14:44
Российская разновидность футбола благодаря ВФМС в Сочи будет развиваться в Африке
20 октября, 14:42
Росмолодежь: этноэкспедиции молодежи на российский Кавказ будут расширены
20 октября, 14:41
Греф посоветовал молодежи работать по 18 часов в сутки, чтобы добиться успеха
20 октября, 14:40
"Норникель" намерен начать строительство первого в Красноярске поля для гольфа в 2018 году
20 октября, 14:24
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.