21 октября из Сочи стартует эстафета мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который Россия принимает в первый раз

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Золотой медалист мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills в компетенции "Веб-дизайн" Константин Ларин привез в Сочи из Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) флаг этого движения. В субботу в Сочи будет дан старт эстафете мирового чемпионата Worldskills, который впервые пройдет в России - это произойдет в 2019 году в Казани.

В аэропорту Сочи флаг Worldskills встречали около 60 человек, среди которых участники российского чемпионата Worldskills, волонтеры, а также талисманы Worldskills в РФ - мальчик Алмаз и девочка Алтын. Вышедшего из самолета чемпиона сопровождали четыре хранителя флага из числа участников чемпионатов Worldskills, они будут сопровождать флаг на всем пути эстафеты.

"Я узнал о том, что буду передавать флаг - это было довольно неожиданно. Это большая ответственность, потому что представлять Россию и флаг - многого стоит. Скорее всего, я завтра буду также открывать эстафету. Победа в Worldskills - это доказательство самому себе, что, независимо от того, где бы ты ни учился, ты можешь достичь многого", - поделился Ларин впечатлениями с ТАСС.

Эстафета стартует 21 октября в рамках церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Маршрут путешествия флага Worldskills Kazan 2019 пройдет по нескольким странам мира, принимавшим у себя чемпионат Worldskills, в России он будет проложен по тем городам, в которых проходили региональные чемпионаты. Затем флаг будет доставлен в Казань на церемонию открытия чемпионата 2019 года. Ранее сообщалось, что в декабре этого года планируется отправить флаг Worldskills в космос.

О Worldskills

В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября. Специально для проведения чемпионата будет построен крупный выставочный комплекс - Worldskills Kazan Arena площадью 55 га, возведение площадки уже началось, работы планируется завершить к 2018 году.

Все компетенции чемпионата разбиты на шесть блоков: промышленное производство, информационные и коммуникационные технологии, строительная сфера, обслуживание гражданского транспорта, творчество и дизайн, сфера услуг.

Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примут участие более 1,5 тыс. молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет из 60 стран, они будут состязаться в более чем 50 компетенциях. Организаторы чемпионата планируют принять 250 тыс. посетителей, в деловой программе чемпионата будут участвовать 5 тыс. участников и экспертов.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.