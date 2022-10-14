"Норникель" намерен начать строительство первого в Красноярске поля для гольфа в 2018 году

В настоящее время осуществляется подбор подходящей площадки

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" в 2018 году планирует приступить к строительству поля для гольфа в Красноярске, объем инвестиций в проект оценивается в 90 млн рублей, сообщила ТАСС вице-президент, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Елена Безденежных.

"Строительство планировалось начать в следующем году, сейчас идет подбор площадки для строительства. В СФУ (Сибирский федеральный университет, Красноярск) создан фонд, который будет заниматься строительством поля. Мы ждем, что Красноярск сможет выбрать достойную для этого вида спорта площадку, чтобы было интересно всем красноярцам", - сказала собеседница корр. ТАСС в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По ее данным, в этом году на проект будут направлены 90 млн рублей. Общий объем требующихся инвестиций уточняется, сроки строительства также пока не определены.

На Красноярском экономическом форуме в апреле "Норникель, СФУ и региональный Минспорта подписали соглашение о строительстве поля для гольфа. Планируемый объем инвестиций и участок, где планируется обустроить поле, не назывались.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов