Росмолодежь: этноэкспедиции молодежи на российский Кавказ будут расширены

Глава агентства Александр Бугаев отметил, что каждый из посетивших регион помогает создавать "правильный позитивный имидж российского Кавказа"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) планирует расширить количество участников этноэкспедиций на Северный Кавказ, сообщил глава агентства Александр Бугаев ТАСС в пятницу в Сочи, где он принимает участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Это очень важно, пускай сейчас таких экспедиций немного, но мы будем расширять эту работу, поскольку каждый из посетивших Кавказ транслирует то, что он видел, своим сверстникам. Он становится таким транслятором увиденного, и тем самым создается правильный позитивный имидж российского Кавказа", - сказал Бугаев.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Фестиваль начался с парада- карнавала в Москве, основные же его мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.