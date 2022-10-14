Диалог культур на фестивале молодежи

На грантовый конкурс "Машука" государство выделяет 85 млн рублей

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Объем грантов Северо-Кавказского молодежного образовательного форума "Машук" в 2018 году как минимум сохранится на уровне 2017 года, сообщил ТАСС в пятницу глава Росмолодежи Александр Бугаев.

"(В следующем году объем грантов "Машука" - прим. ТАСС) точно не планируется уменьшить", - сказал собеседник агентства.

В этом году образовательный форум "Машук" проходил в восьмой раз, его площадкой стал Пятигорск, а участниками - 2 тыс. молодых людей из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также из других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе "Машука" молодежь представляет проекты, претендующие на получение грантов форума.

Бугаев отметил, что государство выделяет значительные финансовые средства на представление грантов участникам Северо-Кавказского форума. "К примеру, если на всероссийский конкурс молодежных проектов, который распространяется на территории всей страны, выделяется 250 млн рублей примерно, то на грантовый конкурс "Машука" - это 85 млн рублей. Это говорит о том значении, которое наше государства придает работе с молодежью на Северном Кавказе", - отметил глава Росмолодежи.

Он добавил, что организаторы "Машука" работают "над чистотой конкурсов грантовых проектов" форума. "Для нас очень важно, чтобы все ребята видели справедливость распределения этих денежных средств. Введена система очных отборов, <…> поддержать проекты народным голосованием могут сами ребята…, их мнение учитывается. Это очень важно, это то, что заставляет ребят верить в справедливость", - отметил Бугаев.

Он отметил, что проведение подобных форумов на Кавказе является инвестицией в будущее всей страны. "И эта работа дает свой эффект. Если еще совсем недавно мы, проводя форум "Машук", затрагивали там темы, связанные с культурным и межкультурным диалогами, работе с национальными диаспорами, то в последний год там звучала тема экологии, тема молодежного предпринимательства. То есть те темы, которые актуальны для молодежи в любом уголке нашей страны. И это хороший знак", - указал глава ведомства.

Диалог культур на фестивале молодежи

Бугаев также отметил, что Всемирный фестиваль молодежи в Сочи позволил иностранной молодежи открыть для себя Россию с лучшей стороны.

"Представляете, 188 стран (участниц фестиваля - прим. ТАСС)! Из разных совершенно уголков нашего мира. (У молодежи была - прим. ТАСС) возможность поговорить, пообщаться, обменяться взглядами о том, что будет в будущем, в конце концов вместе провести время, познакомиться с культурой разных стран и народов", - сказал он.

По его словам, фестиваль помогает улучшить имидж страны. "Ребята, поехавшие на региональную программу (фестиваля), увидели нашу страну, не только Москву и Сочи, но и огромное количеств современных городов, агломераций… Это хороший имидж нашей страны, а для ребят это огромный жизненный опыт и огромное счастье иметь возможность пообщаться со сверстниками из разных уголков мира", - добавил собеседник агентства.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.