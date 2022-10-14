Глава Сбербанка также призвал участников фестиваля ничего не бояться и верить в свои силы

"Спросите себя, что вы любите, и не надо заниматься тем, что вам неприятно. А вот в том, что вы любите, можно сделать все, что угодно, - заявил Греф. - В нашей стране можно все поднять на принципиально новый уровень, Россия - огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны - монополия. Поэтому мой совет вам: ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки и у вас точно все получится".

При этом Греф посоветовал не пытаться охватить "то, что охватить нельзя": "Пространство для применения усилий есть где угодно, нужно просто спросить себя, что вам интересно".

Банкир также заметил, что многие модные профессии сегодня стали невостребованными

"Очень важно не "пойматься" на эту эмоциональную волну - побежать за всеми. У нас "век инженеров" - все побежали [учиться] на инженеров, окончили вузы, и только 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас "век юристов и экономистов", которые работали официантами. Не нужны сегодня программисты, у нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся", - отметил Греф.

О фестивале молодежи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.