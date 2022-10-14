По словам Николая Никифорова, понятие внутрисетевого роуминга уйдет в прошлое уже в начале 2018 года

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что цены на услуги связи в международном роуминге могут выровняться с тарифами внутри страны в перспективе пять-семь лет, само понятие при этом может исчезнуть. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Что касается самого международного роуминга, задача государства - не допустить необоснованного завышения цен.

"Наша задача заключается в том, чтобы максимально не было недобросовестного злоупотребления здесь ценами. Мы подписываем с целым рядом стран [соглашения] для того, чтобы эти цены тоже снизить. Вообще убежден, что лет через пять-семь это понятие тоже уйдет в прошлое, общий уровень цен на связь выровняется и связь станет такой же привычной услугой, как освещение или электричество в розетке", - сказал он.

По словам министра, понятие внутрисетевого роуминга уйдет в прошлое уже в начале 2018 года. "Это не то, что его государство запретит, просто сами операторы так перестроят свои тарифные планы. Мы с ними об этом договорились вместе с Федеральной антимонопольной службой", - отметил он.

Никифоров подчеркнул, что нужно отличать внутрисетевой роуминг от национального. "В России есть небольшие сотовые операторы, которые работают в одном или нескольких регионах, и не представлены на территории всей страны. Если мы приедем в другой регион - то срабатывает национальный роуминг, когда sim-карта одного оператора обслуживается в сети другого оператора. Если такой роуминг отменить - вы просто останетесь без связи", - сказал он. Минкомсвязь и ФАС проследят, чтобы в этом случае не было "никаких экономически необоснованных наценок".

О фестивале молодежи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.