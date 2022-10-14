XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 14:44
Ростуризм предлагает создать российский Клуб тревел-блогеров

Глава Ростуризма Олег Сафонов призвал молодежь строить карьеру в индустрии туризма

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил создать Клуб тревел-блогеров для продвижения внутреннего и въездного туризма России. Об этом он заявил на мастер-классе "Тревел-блогинг. Основы мастерства" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

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"Мы как страна впервые вошли в десятку самых посещаемых стран мира, но не очень большое количество людей к нам приезжает. И вот вы, работая в вашей сфере, можете выполнить очень важную функцию - показать нашу страну, раскрыть ее через ваши талантливые, интересные ролики. И я надеюсь, что вы услышите наше предложение создать Клуб тревел-блогеров в России", - обратился Сафонов в ходе встречи к блогеру Илье Варламову и основателям проекта Followmeto Мураду и Наталье Османн.

В свою очередь, супруги Османн заметили, что необходимо понять элементы взаимодействия, оценить, насколько свободен останется контент в рамках подобного сообщества.

Глава Ростуризма также призвал молодежь строить карьеру в индустрии туризма.

"Есть много компаний с десятками миллиардов капитализации, люди зарабатывают на туризме. Что такое туризм? Впечатления, чувства, ощущения. Россия - огромная страна, у нас есть все, начиная с гастрономии, событийного туризма, наша культура, история. Мы должны талантливо рассказать о себе", - подчеркнул Сафонов.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовСафонов, Олег ПетровичРоссия
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