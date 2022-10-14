О фестивале

Ежедневно попробовать свои силы во флэтболе на специально оборудованной на фестивале площадке приходит большое число участников, в том числе и из дальнего зарубежья

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи сумели познакомиться с российской разновидностью футбола - флэтболом, который полюбился всем гостям столицы Олимпийских игр 2014 года, особенно представителям африканского континента. Они уже пообещали развивать этот вид спорта в своих странах.

Площадка по флэтболу функционирует на протяжении практически всей недели, что длится фестиваль. Ежедневно попробовать свои силы в необычном виде спорта приходит большое число участников, в том числе и из дальнего зарубежья.

"Очень крутой вид спорта, - рассказал Даниэл из Нигерии. - Позавчера я впервые принял участие в турнире по флэтболу и сразу занял второе место. Прямо заразился этой игрой, хочу и дальше ей заниматься - считаю, флэтбол надо развивать во всем мире. Я уже думаю о том, что после возвращения в Нигерию начну развивать этот вид в своей стране, чтобы через два-три года у нас была сборная, которая сможет принять участие в международных турнирах".

Автором вида спорта является Антон Первухин, который сумел около двух лет назад сделать флэтбол официальным видом спорта в России. С ним в пятницу сумел ознакомиться и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который является поклонником футбола и часто в него играет. Создатель флэтбола рассчитывает, что площадки для его детища будут функционировать во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в следующем году в 11 городах России.

Серьезных затрат на это не потребуется - суть игры заключается в том, что два футболиста противостоят друг другу на площадке размерами 5х3 или 6х3 м, с бортами, используя мяч диаметром не более 10 см. Кто первым поразит ворота соперника 11 раз, тот и становится победителем. Забивать оппоненту можно как прямым ударом по воротам, так и от бортов. Играть руками запрещено и, самое главное, нельзя переходить половину поля. Возможен и командный вариант соревнований.

"С флэтболом мы познакомились только здесь, - сказал Якуба из Мали. - Это очень интересная игра, которая требует хороших технических навыков игры в футбол. Постараемся и у себя дома установить такую площадку".