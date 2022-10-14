О фестивале

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что арена готова на 65%
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не сомневается, что стадион "Самара-Арена" будет готов к чемпионату мира по футболу. Об этом он сообщил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире канала "Россия 24", что арена готова на 65%, но работы будут завершены в срок. Во время визита инспекции Международной федерации футбола (ФИФА) в Самару руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер рассказал, что оснований для того, что город будет лишен права проведения турнира, нет.
"Стадион в Самаре будет готов к чемпионату. Еще октябрь, и все будет готово - не сомневайтесь. Калининград будет готов к началу января, по Нижнему Новгороду транспортом занимаемся в отдельном режиме, - сказал Дворкович. - В Санкт-Петербурге еще предстоит доделать транспортные развязки. Мы в графике - все идет нормально".
По словам Дворковича, основные подготовительные этапы подготовки России к чемпионату мира завершаются. "То же самое касается аэропортов в городах, которые будут открыты в декабре-январе. А дальше начнется работа волонтеров, СМИ: нужно делать все, что нужно, чтобы получился футбольный праздник", - отметил он.
Сборная России проведет товарищеские матчи 11 ноября с командой Аргентины в "Лужниках", 14 ноября - в Санкт- Петербурге с испанцами и 23 марта с бразильцами также в "Лужниках". "Если постараюсь, буду на этих матчах, в зависимости от графика. Эти сборные всегда являются фаворитами, будем с ними бороться", - подчеркнул он.
"Я думаю, что сборная России находится в стадии роста, график подготовки построен таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к чемпионату мира, а не раньше. Контрольные матчи важны, чтобы сверить свои возможности с лучшими командами, посмотреть, насколько мы можем соперничать на самом высоком уровне. Красивые, интересные матчи должны быть для всех болельщиков", - добавил он.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.