О фестивале

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что арена готова на 65%

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не сомневается, что стадион "Самара-Арена" будет готов к чемпионату мира по футболу. Об этом он сообщил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире канала "Россия 24", что арена готова на 65%, но работы будут завершены в срок. Во время визита инспекции Международной федерации футбола (ФИФА) в Самару руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер рассказал, что оснований для того, что город будет лишен права проведения турнира, нет.

"Стадион в Самаре будет готов к чемпионату. Еще октябрь, и все будет готово - не сомневайтесь. Калининград будет готов к началу января, по Нижнему Новгороду транспортом занимаемся в отдельном режиме, - сказал Дворкович. - В Санкт-Петербурге еще предстоит доделать транспортные развязки. Мы в графике - все идет нормально".