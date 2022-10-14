Никифоров: проблем с венчурным инвестициями в России нет

По словам главы Минкомсвязи, "если появляется интересная идея и, самое главное, толковая команда, то профессиональные инвесторы венчурные об этом узнают"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Российские стартапы не испытывают проблем с венчурными инвестициями. Об этом сообщил журналистам министр связи и коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках пресс-конференции на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Если появляется интересная идея и, самое главное, толковая команда, то профессиональные инвесторы венчурные об этом узнают. У нас нет вообще проблем с венчурными инвестициями, с доступом к деньгам. Все часто говорят, мы компания такая-то, мы не можем привлечь финансы - категорически не верю в это. Знаю огромное количество фондов на территории России, которые с удовольствием, как только увидят действительно стоящую идею технологическую, команду, стоящий бизнес-проект, поверьте, зальют деньгами, будут друг с другом конкурировать. Нам нужно такого рода проекты создавать", - сказал Никифоров.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.