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20 октября, 15:24
Дворкович: правительство не откажется от системы государственного здравоохранения

Однако, по словам вице-премьера, государственного финансирования недостаточно, чтобы обеспечить очень высокий уровень здравоохранения по всей стране

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Система бесплатного государственного здравоохранения будет существовать в РФ "если не всегда, то очень долго", сказал в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Государство точно не уйдет из здравоохранения. Это невозможно и неправильно. Государственное здравоохранение будет существовать если не всегда, то очень долго", - сказал он.

Однако, по его словам, государственного финансирования недостаточно, чтобы обеспечить очень высокий уровень здравоохранения по всей стране. "По расчетам, чтобы выйти на приемлемое качество, нужно увеличить бюджет (на здравоохранение - прим. ТАСС) примерно на 1 трлн рублей", - отметил Дворкович.

При этом правительство будет внедрять новые технологии в здравоохранении. "Интернет будет во всех учреждениях, причем, скоростной интернет, до конца 2018 года", - сказал он.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияДворкович, Аркадий Владимирович
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