Дворкович: фестиваль в Сочи интересен с точки зрения концентрации молодежи из разных сфер

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи интересен с точки зрения концентрации в одном месте молодых людей с разными интересами. Об этом он сообщил журналистам. "Фестиваль отличный, такие события случаются нечасто, такая концентрация молодежи в одном месте. У всех разные интересы, творчество, технологии, политика. Интересно, как они общаются между собой, как становятся друзьями, это одна из целей фестиваля, чтобы связи между ними крепли", - отметил вице-премьер.