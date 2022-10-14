XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 15:36
Дворкович: фестиваль в Сочи интересен с точки зрения концентрации молодежи из разных сфер
© Петр Ковалев/ТАСС

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи интересен с точки зрения концентрации в одном месте молодых людей с разными интересами. Об этом он сообщил журналистам.

"Фестиваль отличный, такие события случаются нечасто, такая концентрация молодежи в одном месте. У всех разные интересы, творчество, технологии, политика. Интересно, как они общаются между собой, как становятся друзьями, это одна из целей фестиваля, чтобы связи между ними крепли", - отметил вице-премьер.

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"У нас с молодыми людьми было общение на тему цифровых технологий, грамотные вопросы, видно, что ребята подготовлены. Конечно, были вопросы, которые ставили в тупик по причине того, что они не в моей сфере. Были и вопросы в областях, которые курирую я, иногда молодые люди, исходя из практики, знают больше, чем ты. Это нормально, если человек каждый день этим занимается, он может что-то подсказать, я тоже узнал много нового", - добавил Дворкович.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовДворкович, Аркадий Владимирович
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