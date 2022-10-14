Команда Татарстана выиграла турнир футбольных болельщиков на фестивале молодежи в Сочи

В финале россияне со счетом 2:0 обыграли команду "Дрим тим" из Латвии

СОЧИ, 20 октября. Футбольная команда Республики Татарстан "Рубин" стала победителем турнира футбольных болельщиков, прошедшего в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Российская команда в финале со счетом 2:0 обыграла "Дрим тим" из Латвии. Третье место заняла сборная Ирака, обыгравшая команду "Сбербанка" в серии пенальти. Центральным футбольным событием спортивной программы 21 октября, в день церемонии закрытия молодежного форума, станет финал Кубка континентов. В матче за первое место встретятся сборная Национальной студенческой футбольной лиги и сборная Европы. За третье место сыграют сборная Америки и команда Международного студенческого футбольного союза. Начало финального матча в 14:30 мск.