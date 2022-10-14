Глава Сбербанка рассказал, что сам он по утрам занимается медитацией и спортом

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал большие потоки информации ключевой проблемой современного человека и рассказал, как сам спасается от этого.

"Это одна из самых ключевых проблем [большие потоки информации]. Как я спасаюсь от этого, а я действительно спасаюсь, потому что информационные потоки гигантские. Я каждое утро начинаю с медитации, 10-15 минут я на это трачу, потом около 1,5 часов трачу на спорт, и это дает возможность какой-то более менее свежей головы, чтобы входить в рабочий день. Я вообще не смотрю телевизор и в последнее время стараюсь на ночь не пользоваться никакими девайсами", - рассказал он, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Греф подчеркнул, что очень важна перезагрузка и нужно позволять себе переключаться. "Депрессии, и все, что с этим связано - это сопутствующие диагнозы нашего сегодняшнего мира", - заключил он.