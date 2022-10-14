XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 16:06
Греф не верит в скорое появление криптодоллара
© Антон Новодережкин/ТАСС

По словам главы Сбербанка, "вся экономика США держится на централизованном денежном предложении, и сегодня доллар является мировой валютой, и регулируется ФРС"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф, после того как усомнился в появлении национальной криптовалюты в России, заявил, что вряд ли такая виртуальная валюта появится и в США. Такое мнение он высказал, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов.

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"Не верю, что может появиться криптодоллар, потому что вся экономика США держится на централизованном денежном предложении, и сегодня доллар является мировой валютой, и регулируется ФРС. Чтобы эта организация отдала свои полномочия бесчисленному количеству майнеров, пока я в это не верю", - сказал Греф.

Накануне глава Сбербанка в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что не верит в возможность создания крипторубля в России.

Он тогда отметил, что государства заинтересованы в сохранении контроля над функцией эмиссии и денежной политикой, поэтому в ближайшей перспективе внедрение децентрализованной эмиссии маловероятно.

Криптовалюта - это цифровая (виртуальная) валюта, которая базируется на криптографических методах. Она эмитируется непосредственно в интернете и не имеет бумажного носителя. Криптовалюту может добывать (майнить) любой пользователь, высчитывая на мощных компьютерах сложные алгоритмы. Статус криптовалют в России в настоящий момент законодательно не урегулирован. В начале октября президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное криптовалютам. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на совещании было решено, что государство возглавит и законодательно отрегулирует их выпуск и обращение в России. По словам его заместителя Алексея Моисеева, также принято решение ввести ограничение на сумму покупки криптовалют.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не поддерживает легализацию криптовалют как законного платежного средства. При этом она отмечала, что Банк России рассматривает возможность создания национальной криптовалюты в рамках разработки системы передачи финансовых сообщений на основе технологии блокчейн.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовГреф, Герман ОскаровичРоссияСША
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