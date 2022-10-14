Сорокин: дизайн мяча чемпионата мира по футболу 2018 года уже разработан

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года
СОЧИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дизайн официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, уже разработан и скоро будет представлен. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
На Кубке конфедераций, который проходил в России летом этого года, использовался мяч "Красава".
"На чемпионате мира будут играть не "Красавой", будет другой мяч. Компания Adidas его уже разработала, скоро он будет представлен", - сказал Сорокин, который ранее отмечал, что презентация мяча пройдет в ноябре.
Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. Жеребьевка турнира состоится в Москве 1 декабря.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.