На страницу проекта Мурада и Натальи Османн в Instagram подписаны уже более 4,5 млн человек

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Основатели проекта Followmeto Мурад и Наталья Османн хотят сформировать международное сообщество блогеров, пишущих на туристическую тему. Об этом они заявили в пятницу на мастер-классе "Travel-блогинг. Основы мастерства" на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Мы путешествуем, много общаемся с местными жителями, местными блогерами. Наша большая цель - построить travel-комьюнити по всему миру и сотрудничать с талантливыми людьми", - сказала Наталья Османн.

"Очень важно верить в то, что вы делаете, вне зависимости от того, что вам говорят окружающие. Не бойтесь выражать свое видение. Неважно, чем вы занимаетесь: классно вяжете носки или фотографируете лампочки", - призвала собравшихся журналистка.

Их теперь уже семейный проект с 4,6 млн подписчиков в соцсети Instagram начался в 2011 году с фотографии, сделанной во время первой совместной поездки в Барселону. Мурад запечатлел девушку со спины, держа ее за руку. По словам супругов Османн, вначале они слышали критику в адрес своей концепции фотоблога.

"Около полутора лет проект оставался непопулярным, у нас было 5 тыс. подписчиков. Некоторые знакомые нам говорили: "Придумайте что-то поинтереснее". Но у нас и не было цели собрать больше лайков, мы делали это для наших родственников, друзей", - рассказала девушка.

Работа с аудиторией

Сейчас же участники Followmeto большое внимание уделяют работе с аудиторией. "Мы анализируем, кто на нас подписан, откуда, из каких стран. Потому что если человек на вас подписан, это прямой путь к каким-то совместным творческим проектам", - подчеркнул Мурад Османн.

Команда призвала молодых блогеров не поддаваться соблазну быстро заработать на проекте. "Мы год или полтора отказывались от прямых коммерческих проектов. Совместные благотворительные или просто творческие проекты с единомышленниками дадут вам гораздо больше отдачи, искренности и доверия, нежели быстрые деньги", - заметила Османн.

Успешный блог - из-за нежелания пересказывать истории

С участниками Фестиваля молодежи и студентов пообщался также бизнесмен Илья Варламов, ведущий популярный блог о путешествиях. Идея его создания возникла из необходимости несколько раз рассказывать одно и то же о своей поездке родственникам, друзьям и коллегам. "Я подумал, что это совершенно нерациональное поведение, и нужно где-то все это дело записывать, а потом присылать людям ссылки", - вспомнил Варламов.

В его копилке путешествий - 180 из 195 стран, признанных ООН. Блогер подчеркнул, что сейчас такая возможность есть у любого желающего, независимо от его финансового положения.

"Некоторые люди умудряются с пустыми карманами объехать весь мир. Раньше это было дело каких-то авантюристов, которые брали рюкзак и куда-то уходили, а на них смотрели, как на сумасшедших. Сегодня это совершенно нормально. Возможностей посмотреть мир у молодого человека такое количество, что я удивляюсь, если кто-то сидит дома", - признался он.

Начинающим путешественникам он посоветовал обратить внимание на национальные и местные праздники в регионах, которые они планируют посетить. "Невероятно интересно смотреть, какие праздники проходят в стране, и ехать на них, потому что в каждой стране свои обычаи. Даже путешествуя по России вы удивитесь как люди могут отмечать праздники, даже знакомый город откроется с новых сторон", - отметил Варламов.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.